Дачникам развеяли главный миф о перекопке почвы

Многие годы весенняя перекопка огорода считалась обязательным ритуалом перед посадками. Насколько это необходимо и полезно, в беседе с aif.ru обсудил агроном Денис Терентьев.

«С точки зрения почвенной экологии это варварство, а лопата — крайне варварский инструмент», — заявил Терентьев.

При перекопке смещаются пласты почвы, в результате чего нарушаются структура земли и естественные почвенные каналы. Кроме того, из-за перекопки гибнут многие микроорганизмы — привыкшие жить на глубине, они оказываются совершенно в других пластах почвы, которые не подходят им для жизни. Вдобавок из-за этой процедуры почва быстрее теряет влагу, а органика начинает мгновенно окисляться. «То, что формировалось годами, может разрушиться за один сезон перекопкой», — сетует агроном.

Сам он, по собственному признанию, ни разу за последние двадцать лет всплошную не перекапывал почву на своих участках.

Вместо перекопки Терентьев советует делать посадочные борозды или лунки для посадки. В эти ямки необходимо внести перегной и минеральные удобрения, а сверху уложить мульчу из скошенной травы и другими остатками растений.

Ранее дачников призвали отсадить от других растений тыкву и кукурузу. Сажать одинаковые растения или культуры из одного семейства на одну и ту же грядку неправильно — из-за этого почва устает.