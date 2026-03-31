Завершается регистрация на 16-й Российский форум по управлению интернетом

Форум пройдет 7-8 апреля в Москве в гибридном формате

© Андрей Парежев

Регистрация на 16-й Российский форум по управлению интернетом (RIGF 2026) завершится 3 апреля. На сегодняшний день подано уже более 700 заявок на участие.

В течение двух дней пройдут 9 секций, посвященных международному сотрудничеству в построении информационного общества, применению искусственного интеллекта, безопасности детей в сети, сохранению культурного кода и языкового многообразия в глобальной цифровой среде, цифровой трансформации здравоохранения и другим актуальным вопросам.

В открытии RIGF 2026 примут участие начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель Правления РОЦИТ Антон Горелкин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов, руководитель офиса Секретариата ООН Форума по управлению Интернетом Ченгетай Масанго, генеральный директор Технического центра Интернет Алексей Рогдев и глава группы Рунити Андрей Кузьмичев. Модератором выступит директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Рабочую программу откроет Пленарная сессия «ВВУИО+20: четверть века в построении информационного общества. От слова к делу?». Ее участники обсудят, на каких принципах сегодня строится международное взаимодействие в сфере цифрового развития, где проходят ключевые линии разногласий и сохраняется ли потенциал для содержательного диалога в условиях стремительно меняющегося международного контекста.

Форум продолжится форсайт-сессией «ИИ как триггер слома привычных процессов: что он меняет уже сегодня и как изменит управление, экономику и общество к 2035 году». В центре внимания будет переход к адаптивным моделям регулирования ИИ и новой архитектуре ответственности между государством, платформами и разработчиками.

На секции «Сохранение культурного кода и языковое многообразие в глобальной цифровой среде» эксперты обсудят, как обеспечить представленность национальных языков и культурных кодов в онлайн‑пространстве, какие цифровые технологии могут стать инструментом защиты языкового разнообразия, передачи традиционных знаний и формирования устойчивой культурной среды в глобальной сети.

Первый день RIGF 2026 завершится секциями «Цифровая трансформация здравоохранения России: новые роли, данные и будущее медицины» и «Будущее цифровой безопасности детей: новые подходы к прогнозированию рисков».

Второй день откроется секцией «Суверенные облака: эволюция от маркетингового термина к требованию контракта», участники которой разберут, как «суверенное облако» переходит от деклараций к практическим стандартам, обеспечивающим контроль над данными без зависимости от иностранных вендоров.

Далее форум продолжат церемония вручения награды «За заслуги в сфере интернета» (Virtuti Interneti) и лекция лауреата этого года. Награда учреждена Координационным центром в 2010 году и вручается представителям интернет-сообщества, бизнеса, науки и государства, внесшим значимый вклад в развитие Рунета и глобального интернета.

На сессии «Как страны регулируют генеративный ИИ: эволюция международных подходов» будет продолжено обсуждение темы регулирования искусственного интеллекта и поиска сбалансированного формата регулирования в условиях отсутствия единых глобальных подходов и ограниченной правоприменительной практики.

Завершится форум секциями «Российский бизнес: новая архитектура продвижения в диджитал» и «Перекодируя дипломатию: как интернет меняет язык глобальных коммуникаций».

«Темы Российского форума по управлению интернетом отражают то, чем сегодня живет общество – как в цифровой, так и в реальной среде. Использование ИИ, безопасность детей в цифровой среде, цифровая трансформация здравоохранения, развитие национальных языков в сети – эти темы волнуют даже тех, кто в целом далек от интернета. RIGF объединяет тех, кто формирует цифровое будущее: экспертов, практиков, представителей государства и бизнеса. Уверен, что форум станет площадкой содержательного диалога, который позволит выработать практические решения», – отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

В числе ключевых спикеров RIGF 2026 – Елизавета Белякова (Альянс по защите детей в цифровой среде), Александр Болховитянов (Яндекс), Алексей Бородин (Региональное содружество в области связи), Алексей Гореславский (АНО «Институт развития интернета»), Артур Люкманов (МИД России), Игорь Свиридов (ФГБУ «НИИ «Интеграл»), Тимур Цыбиков (ФАДН России) и другие эксперты.

Кроме того, на форуме будут представлены тезисы, отражающие взгляд молодых специалистов на темы дискуссий форума, а также пройдет презентация Сборника экспертных статей «Интернет сегодня и завтра – 2026», подготовленного Координационным центром и Центром компетенций по глобальной ИТ-кооперации специально к RIGF 2026. Подробная программа форума доступна на сайте RIGF 2026.

Присоединяйтесь к дискуссиям RIGF 2026! Участие бесплатное, необходима регистрация.

Российский форум по управлению интернетом проводится Координационным центром доменов .RU/.РФ и Центром компетенций по глобальной ИТ-кооперации. Генеральный партнер форума – Технический центр Интернет, стратегический партнер – РосНИИРОС, партнер – Рунити.

Официальный медиапартнер: Rambler&Co