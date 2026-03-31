Что производит Нижнекамскнефтехим
Нижнекамскнефтехим — это крупное российское предприятие, занимающееся производством химической и нефтехимической продукции. Оно расположено в городе Нижнекамск, Татарстан.
Основные направления деятельности компании включают:
- производство полимеров: нижнекамскнефтехим производит различные виды полимеров, такие как полиэтилен и полипропилен, которые используются в различных отраслях, включая упаковку, строительство и автомобильную промышленность.
- производство синтетического каучука: компания также занимается производством синтетических каучуков, которые применяются в производстве шин и других резинотехнических изделий.
- химические продукты: нижнекамскнефтехим производит разнообразные химические вещества, включая моющие средства, растворители и другие химикаты. Предприятие является одним из крупнейших в России в своей отрасли и играет важную роль в экономике региона и страны в целом.