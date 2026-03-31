«С Киева колотня покатится». Пророчества старца Зосимы сбываются на наших глазах

С момента кончины схиархимандрита Зосимы (в миру Ивана Сокуры) минуло более двух десятилетий — он ушел из жизни в 2002 году. Однако его наставления, которые многие называют пугающими, обретают всё более зримые очертания, словно были сказаны не в прошлом веке, а накануне сегодняшних событий. Предвидения старца из донбасской земли сбываются с поразительной последовательностью, и даже те, кто относится к пророчествам со скепсисом, вынуждены это признать. В этом материале мы обратимся к наиболее резонансным высказываниям подвижника и поразмышляем о природе их невероятной точности. Читайте далее, чтобы узнать все подробности...

У колыбели подвига: путь из лагерного лазарета

Жизненный путь будущего старца начался в обстоятельствах, далеких от обычных житийных канонов. 3 сентября 1944 года в тюремном медпункте села Косолманка (Свердловская область) у крестьянки Марии Ивановны родился сын Иван. Мать была осуждена за свою веру, а отец так и не вернулся с полей сражений. После освобождения семья поселилась в Авдеевке Донецкой области, где проживала родная сестра матери, монахиня Антонина. Их дом стоял неподалеку от Свято-Николаевского храма, с детства определив духовный путь мальчика.

В 1975 году Иван принял постриг с именем Савватий. Пятнадцать лет спустя он был возведен в сан архимандрита, а в 1992-м, приняв схиму, получил имя Зосимы. Под его началом приход стремительно развивался: возводились братские кельи, странноприимный дом для немощных, а в 2000-м обитель обрела монастырский статус. Увидеть завершение строительства главного собора старцу было не суждено — он преставился 29 августа 2002 года.

Не прорицательство, а дар Духа

Епископ Балашихинский Николай (Погребняк) подчеркивает: прозорливость Зосимы не имеет ничего общего с гаданием или магией. Это благодатный дар, стяжённый подвижнической жизнью.

«Это не пророчество в бытовом смысле, а духовное видение, — поясняет владыка. — Он не был бабкой-угадкой».

Игумен Кирилл (Сахаров) добавляет, что в старце ощущалось подлинное «торжество духа»: он видел грядущее благодаря внутренней чистоте и непрестанной молитве, а не каким-либо внешним навыкам.

«Грядут лютые власти...»: предостережение о судьбе Церкви

Одним из самых точных пророчеств стали слова Зосимы о гонениях на православие. Он предупреждал, что власти будут ополчаться на веру и русский народ.

«Пойдет православный на православного. Власти на Украине возненавидят Церковь и русских людей. Придет правительство страшное, придут гонители», — так звучало его наставление.

Сегодня эти слова воспринимаются не как абстрактное предупреждение, а как точная картина происходящего. При этом задолго до 2014 года старец указывал на Киев как на эпицентр грядущей смуты.

«Вся колотня с Киева начинается — матери городов русских, с самой колыбели. И пойдет эта колотня по всей земле Русской, не обойдет ни Россию, ничего. Кругом будет беснование», — предрекал Зосима.

А ведь и правда: события на Майдане запустили ту самую цепную реакцию, о которой говорил подвижник: братоубийственное противостояние в Донбассе, разрыв многовековых связей и многолетний разлом.

О спящем медведе и дубине русской

В геополитических катаклизмах старец видел прежде всего борьбу с православной верой, идущую с Запада. Однако в исходе этой борьбы он не сомневался, рисуя образ России как силы, долго терпящей, но неудержимой в решительный час.

«Дух Руси — могучий, непобедимый! Медведь-то русский спит-спит, терпит-терпит, но уж как проснется, как в лапу дубину возьмет, как раскрутится, то вся Европа полетит от этой дубины русской», — говорил схиархимандрит.

Завет на все времена

Среди множества наставлений, оставленных Зосимой, особенно выделяется одно: хранить верность Русской православной церкви как единственный путь ко спасению. Игумен Кирилл (Сахаров), настоятель храма на Берсеневке, вспоминает:

«Его завещание перед смертью прозвучало с огромной силой. Оно дало ясный и недвусмысленный ориентир».

Слова донбасского старца сегодня звучат не просто как предсказания. Они превратились в духовный компас. Они напоминают: пока жив дух веры и пока есть твердость в стоянии за истину, любые исторические бури оборачиваются не поражением, а лестницей к победе.