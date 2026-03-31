В РПЦ отреагировали на поедание куличей до Пасхи

В Русской православной церкви (РПЦ) рассказали, что куличи и другую праздничную еду нельзя есть до наступления Пасхи, поскольку она не является постной.

Об этом NEWS.ru заявил священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит).

«Пока еще рановато», — так Сеньчуков отреагировал на желание поесть пасхальную еду до праздника.

По словам священника, если человек соблюдает Великий пост, он должен следовать его правилам до конца.

«Если человек не придерживается поста, то он может есть все, что считает нужным», — добавил он.

Ранее сообщалось, что врио руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин сказал, какой вид куличей не стоит покупать на Пасху. По его словам, дело не в начинке, а в упаковке.

