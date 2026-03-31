Названа дата проведения бала выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге готовятся к ежегодному празднику выпускников «Алые паруса», который пройдет 27 июня 2026 года. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте». Это яркое событие традиционно собирает тысячи зрителей и выпускников со всей России и других стран.

Празднование начнется с концерта на Дворцовой площади, где выступят известные артисты. Вечером по Неве пройдет бриг «Россия» с алыми парусами, а с набережных можно будет наблюдать красочное водно-пиротехническое шоу. В этом году в празднике примут участие около 66 тысяч выпускников.

История «Алых парусов» началась в 1968 году и была подсказана произведением Александра Грина. Тогда ленинградские школьники впервые увидели бригантину под алыми парусами на Неве, которая стала символом праздника. После перерыва с 1979 по 2005 год традиция была возрождена и с тех пор проводится ежегодно.

В 2025 году праздник прошел 25 июня и был посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Программа включала концерт на Дворцовой площади и водное шоу на Неве. Среди артистов были Надежда Кадышева, Вадим Самойлов, Bearwolf и группа The Hatters. Стоимость мероприятия в прошлом году составила около 35 миллионов рублей.