Депутат объяснил падение интереса россиян к ресторанам

Рестораны, которые не хотят закрываться, вынуждены повышать цены, уменьшать порции и сокращать меню, сказал в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.

© nsn.fm

На общепит сегодня давит доставка готовых блюд, которой отдают предпочтение офисные работники, ранее ходившие на бизнес-ланчи, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Существуют в том числе структурные причины закрытия точек общепита. Большое количество таких точек было поставлено под сомнение еще в период пандемии. Сегодня мы видим, как доставка продуктов, полуфабрикатов и уже приготовленных блюд давит на общепит. Также важным фактором является изменение поведения сотрудников офисов. Есть мнение, что люди, работающие в бизнес-локациях крупных городов, раньше ходили на, так сказать, законный бизнес-ланч, а сейчас просто заказывают в офис готовые обеды с доставкой. Рестораны раньше зарабатывали на таких бизнес-ланчах, а сейчас испытывают напряжение. Это все происходит по стране в рамках падения среднего чека. Люди экономят в трудные экономические времена, это нормально», — сказал собеседник НСН.

Он также рассказал, на что идут рестораны, которые не хотят закрываться.

«Рестораны, которые не хотят закрываться, могут идти тремя путями, которые не нравятся потребителю. Первый — просто повышение цены. Второй — уменьшение порций. Третий — сокращение меню и упрощение самих блюд», — добавил Кирьянов.

За последние два месяца в Москве прекратили работу 125 кафе и ресторанов. По мнению экспертов, на упадок ресторанного бизнеса влияют сразу несколько факторов: растущая стоимость аренды, нехватка персонала и растущий спрос на готовую еду в розничных магазинах. Список закрытых заведений включает как сетевые точки — «Ростикс», «Шоколадница», «Якитория», «Хлеб насущный», — так и бары: например, Dead Poets в Санкт‑Петербурге и «Дорогая, я перезвоню» в Москве. Под удар попали даже премиальные заведения — в их числе рестораны Аркадия Новикова.

Хотя цифра выглядит тревожно, специалисты пока не считают ситуацию исключительной. Тем не менее есть опасения, что в течение года негативные тенденции могут усилиться и привести к ещё более серьёзным последствиям для рынка общественного питания.