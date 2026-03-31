Минпросвещения опровергло информацию об обязательном втором иностранном в школе
В Сети заговорили о том, что Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным к изучению в школе. Якобы такая информация прописана в обновленном федеральном государственном образовательном стандарте средней школы, который вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
В министерстве просвещения информацию опровергли.
- В связи с появившимися сообщениями в СМИ информируем, что обязательное изучение второго иностранного языка в старших классах школ не предусмотрено, - говорится в официальном сообщении ведомства. - Этот предмет может изучаться по выбору учеников на основании заявления самих школьников либо их родителей. И только если в школе есть все необходимые условия.