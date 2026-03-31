Подтопления и теплые ночи: какие погодные аномалии ждут Россию

Из-за активного таяния снегов и аномально теплой погоды под угрозой подтопления оказались жители Калужской, Московской и Рязанской областей. Об этом в беседе с aif.ru предупредил синоптик Александр Ильин.

Наибольшие опасения вызывает река Ока — вдоль ее берегов расположено множество городов и деревень, а также обширные низинные зоны. Как только начнется ледоход, неизбежно возникнут заторы, вода не сможет уходить в обычном режиме, что приведет к затоплению прибрежных территорий. Некоторые населенные пункты уже встретили первую волну паводка.

Ранее оранжевый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье. Пока центральные регионы только готовятся к большой воде, на юге страны она уже наделала бед: в Дагестане и Чечне остаются затопленными более 600 домов и свыше 1,2 тыс. дачных участков.

Пока одни регионы страдают от наводнений, жители столицы наслаждаются почти летней погодой. До конца рабочей недели воздух прогреется до +20 градусов, а ночи будут теплыми — до +8. Такая аномалия пришла в Москву с юго-востока, где столбики термометров уже перешагнули 30-градусную отметку.

Однако, как отмечается, расслабляться не стоит: уже в субботу, 4 апреля, циклон развернется, и в регион ворвутся холодные северные ветры. Температура упадет до +8…+13 градусов.

В Санкт-Петербурге всю неделю будет свежо и пасмурно, не выше +12 градусов. Синоптики советуют москвичам не убирать далеко теплые вещи и следить за прогнозами.