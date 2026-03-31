«Лента.ру» выпустила спецпроект к 45‑летию Ленинградского рок-клуба

Цикл материалов рассказывает, как русский рок уживался с советской цензурой, какую роль в этом играли агенты КГБ и что его история говорит о современной России.

© Валентин Барановский

«Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) запустила специальный цикл материалов, посвященный 45‑летию Ленинградского рок-клуба (ЛРК) – первого в СССР официально признанного сообщества рок-музыкантов. 7 марта 1981 года в Межсоюзном доме самодеятельного творчества на улице Рубинштейна прошел первый концерт объединения с участием групп «Пикник», «Мифы», «Зеркало» и «Россияне» – эту дату принято считать днем рождения Ленинградского рок-клуба.

Спецпроект «Ленты.ру» сочетает историческую реконструкцию, архивные свидетельства и живые голоса участников рок-движения. Читатели узнают, как формировался репертуар клубных концертов, какие ограничения накладывала цензура, как менялось отношение властей к альтернативной музыке и почему Ленинградский рок-клуб до сих пор воспринимают как один из символов позднесоветской культуры. Цикл проиллюстрирован ранее не публиковавшимися кадрами легендарного фотографа Валентина Барановского.

Отдельные материалы спецпроекта посвящены менее очевидным сюжетам, которые редко обсуждались публично. Так, один из текстов цитирует солиста группы «АукцЫон» Олега Гаркушу, который утверждает, что Ленинградский рок-клуб в 1980‑х инициировали сотрудники КГБ и рассматривали как площадку для наблюдения за молодежью и изучения рок-среды. Авторы цикла показывают, как клуб одновременно становился «точкой сборки» русского рока и инструментом контроля: здесь проходили легендарные концерты и фестивали, но при этом фиксировались настроения и высказывания музыкантов.