Роспотребнадзор начал расследование из-за подозрения на оспу обезьян

Роспотребнадзор проводит расследование в связи со случаем подозрения на оспу обезьян.

Об этом сообщили в управлении ведомства по Московской области.

«Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно‑эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что пациент с подозрением на оспу обезьян и контактное лицо госпитализированы и находятся под наблюдением. Специалисты выявляют контактных лиц, проводят обследования и уже взяли биоматериал для исследования. Ведомство выдало предписание на проведение дезинфекции.

Роспотребнадзор напоминает, что заразиться оспой обезьян можно при контакте с повреждёнными участками кожи инфицированного человека, предметами, загрязнёнными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного.

Ранее стало известно, что два пациента с оспой обезьян госпитализированы в Домодедовскую больницу.

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что чаще всего переносчиками оспы обезьян становятся грызуны.