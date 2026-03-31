В Ивановской области закроют рюмочные

Закон о запрете розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоэтажках и на прилегающих к ним территориях вслед за другими регионами приняли в Ивановской области. Нормы вступят в силу с 1 сентября и коснутся 20 заведений.

По новым требованиям продавать в таких кафе спиртное с 21.00 до 9.00 можно только при условии, что зал для обслуживания посетителей больше 50 "квадратов" (без учета летних веранд) и имеет столы минимум на 20 посадочных мест, а в технической зоне есть холодильники и места для приготовления и сервировки блюд с оборудованием для термообработки продуктов. Для продажи крепкого алкоголя при оказании услуг общественного питания, как и прежде, нужна лицензия.

Всего в регионе насчитывается около 1900 объектов, где ведется розничная продажа алкоголя, в том числе 257 - организации общепита. Из них 135 работают в многоквартирных домах и (или) на прилегающей к ним территории, причем у 20 площадь зала обслуживания не дотягивает до 50 квадратных метров. Под действие запрета подпадают заведения 11 юрлиц. На рестораны он не распространяется.

Также в регионе приняли закон, запрещающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) в организациях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Речь идет о напитках, в которых содержится определенное количество тонизирующих веществ, таких как кофеин, таурин или L-карнитин.

За нарушение ограничений установлены административные штрафы: для граждан - от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 40 тысяч, для юридических - от 70 до 80 тысяч.