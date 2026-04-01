Этим летом в России прогнозируется температура выше нормы

Температура выше нормы в России прогнозируется в июне, июле и августе текущего года. Об этом свидетельствуют прогностические данные Гидрометцентра РФ, передает ТАСС.

"Выше нормы средняя месячная температура в июне предполагается в регионах Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, в Уральском федеральном округе, на северо-западе Красноярского края. Ниже, чем в июне 2025 года, средняя температура воздуха ожидается в Приморском крае и на Сахалине", - следует из прогноза.

Отмечается, что в июле среднемесячная температура ожидается выше нормы на востоке Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов, в Приволжском федеральном округе, на большей части Уральского федерального округа, а также на Таймыре. При этом температура будет выше, чем в июле 2025 года, на востоке Северо-Западного округа и на западе Уральского округа. В конце марта на большей части территории России установилась аномально теплая погода.

Синоптик рассказала, что положительные аномалии температуры установились как в европейской, так и в азиатской части РФ. От 4 до 8–9 градусов на европейской территории России. И такая крупная аномалия на северо-востоке страны - это Якутия, Магаданская область. На северо-западе Якутии местами отклонение температуры от нормы до 12 градусов.