В Домодедово госпитализировали двух человек с оспой обезьян

В Домодедовскую больницу в Подмосковье госпитализировали двух мужчин с оспой обезьян. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе больницы, появившаяся в соцсетях информация о двух новых случаях заболевания оказалась правдивой. Оба заболевших страдают от высокой температуры.

«Правда», — ответили в пресс-службе на вопрос о том, соответствует ли информация о новых заболевших действительности.

Оспа обезьян — вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем, либо через прямой физический контакт. В большинстве случаев заболевание протекает легко, но 10% заражений заканчиваются летальным исходом. К симптомам оспы обезьян относят лихорадку, мышечные боли, сыпь и увеличение лимфатических узлов.

Ранее случай заражения оспой обезьян выявили в Санкт-Петербурге.