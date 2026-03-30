Онищенко прокомментировал идею о переходе на шестидневную рабочую неделю

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал идею о переходе на шестидневную рабочую неделю в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, ряд отраслей экономики могут перевести на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем. Как объяснил Онищенко, на такой график уже перешла часть экономических отраслей, а некоторые предприятия, по его словам, работают круглосуточно.

«Тут надо подходить дифференцированно. Уже часть экономики нашей перешла давно, они не только в субботу, но и в воскресенье работают, круглосуточная работа идет. А что касается всех остальных отраслей, во всяком случае большинство в принципе может это сделать, но надо законодательство подводить под это», — заявил он.

Впрочем Онищенко также добавил, что подобный переход должен быть обоснованным. Он добавил, что подобные изменения необходимы, чтобы Россия «не впала в рецессию».

«При условии, конечно же, что люди получат компенсацию и максимальные возможности для восстановления после такого продолжительного рабочего дня», — заявил он.

Ранее российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска предложил россиянам перейти на шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день. По его словам, это поможет стране справиться с экономическими сложностями.