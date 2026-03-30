В Госдуме отвергли идею 12-часового рабочего дня

В России действует 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными, и менять этот порядок оснований нет. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб в комментарии «Ленте.ру», отвечая на предложение бизнесмена Олега Дерипаски увеличить продолжительность рабочего времени.

По словам депутата, действующая пятидневная рабочая неделя закреплена давно и предусматривает обязательные периоды отдыха. Она подчеркнула, что между рабочими днями должно быть не менее 42 часов непрерывного отдыха.

Бессараб отметила, что даже при шестидневной рабочей неделе невозможно ввести 12-часовой рабочий день без нарушения установленного баланса рабочего времени. Эти нормы, по ее словам, должны строго соблюдаться.

При этом депутат добавила, что работодатель может самостоятельно определять собственный режим работы, однако не вправе требовать такого же графика от сотрудников, передает «Радиоточка НСН».