Спасенного лебедя Счастье выпустили на озере в Абрау-Дюрсо
Волонтеры выпустили лебедя Счастье на озере Абрау-Дюрсо, его спасли на Кубани от агрессивного сородича, который чуть не забил птицу до смерти.
Зимой на Суджукской лагуне несколько женщин спасли молодого лебедя, который не улетел весной после зимовки. Птица тощала и слабела, так как более старший сородич не давал ему есть. В итоге птицу откормили и решили отпустить в другое место.
— Сегодня выпустили к однокрылому лебедю, что живет в Абрау-Дюрсо. Надеюсь, поладят. Говорили, что потерял крыло в прошлом году. С тех пор живет на озере, — рассказала одна из спасительниц Ирина в беседе с 360.ru.
По словам волонтеров, новый сосед Счастья не боится людей. Местные жители построили ему домик и регулярно навещают пернатого. Счастье моложе своего нового друга, однако волонтеры надеятся, что это не помешает им наладить контакт.
Зимой этого года спасенного лебедя отвезли в приют. Его выходила девушка, которая занималась спасением птиц после разлива мазута в Анапе.
