Спасенного лебедя Счастье выпустили на озере в Абрау-Дюрсо

Волонтеры выпустили лебедя Счастье на озере Абрау-Дюрсо, его спасли на Кубани от агрессивного сородича, который чуть не забил птицу до смерти.

© Вечерняя Москва

Зимой на Суджукской лагуне несколько женщин спасли молодого лебедя, который не улетел весной после зимовки. Птица тощала и слабела, так как более старший сородич не давал ему есть. В итоге птицу откормили и решили отпустить в другое место.

— Сегодня выпустили к однокрылому лебедю, что живет в Абрау-Дюрсо. Надеюсь, поладят. Говорили, что потерял крыло в прошлом году. С тех пор живет на озере, — рассказала одна из спасительниц Ирина в беседе с 360.ru.

По словам волонтеров, новый сосед Счастья не боится людей. Местные жители построили ему домик и регулярно навещают пернатого. Счастье моложе своего нового друга, однако волонтеры надеятся, что это не помешает им наладить контакт.

Зимой этого года спасенного лебедя отвезли в приют. Его выходила девушка, которая занималась спасением птиц после разлива мазута в Анапе.

С наступлением теплого времени года москвичи и жители столицы начинают активно подкармливать птиц. Однако немногие знают, что это считается административным правонарушением и может грозить штрафом. Орнитолог Вера Кибальченко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, почему опасно кормить голубей.