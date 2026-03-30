В РПЦ поддержали идею замедления онлайн-казино

Это необходимо для максимальной защиты молодого поколения, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Фёдор Лукьянов.

В интервью ТАСС он сказал, что игорный бизнес — это индустрия манипуляций сознанием человека, повышающая уровень социальной напряжённости в стране.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что глава Минфина Антон Силуанов направил письмо Владимиру Путину. В документе ведомство предлагает рассмотреть вопрос о снятии запрета на организацию и работу онлайн-казино при соблюдении ряда условий.