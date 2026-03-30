Путин наградил депутата Лантратову орденом Дружбы

Президент Владимир Путин удостоил председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову орденом Дружбы. Это следует из указа о государственных наградах, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что депутат получила орден за вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Тем же указом орденом Дружбы также награждены помощник руководителя Федерального медико-биологического агентства Ирина Андреева, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, гендиректор китайской международной инвестиционной компании «Чэнтун» Чжоу Лицюнь и член Международного общественного движения «Высший Совет Осетин» Гайоз Макиев.