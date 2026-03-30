Согласно данным RNC Pharma, Санкт-Петербург снова занимает первое место среди российских городов по среднедушевому потреблению антидепрессантов в январе-феврале. В этот период в городе было продано 56 упаковок на тысячу человек, тогда как в Москве этот показатель не превышал 50 упаковок на ту же численность населения.

Петербург стал лидером по потреблению антидепрессантов среди крупных городов еще в прошлом году: если в среднем по стране этот показатель составил 156 упаковок на тысячу человек, то в Петербурге он достиг 311,8.

На втором месте по России по потреблению на тысячу человек находится Москва с показателем в 284,7 упаковок. В целом за первые два месяца 2026 года россияне приобрели более 4,1 миллиона упаковок антидепрессантов на сумму свыше 3,6 миллиарда рублей.

В Петербурге наибольшим спросом пользуется препарат «Триттико» итальянской компании Angelini, продажи которого растут двузначными темпами. В Москве лидирует «Ципралекс» датской компании H. Lundbeck. Наибольший рост продаж демонстрирует «Дулоксент» (дулоксетин) от KRKA — его продажи в России увеличились на 92 процента за год, а натуральное потребление возросло на 77 процентов.

Петербург также лидирует по темпам роста продаж в 2025 году — на 35 процентов в рублях по сравнению с результатами 2024 года. В итоге питерские аптеки продали 1,7 миллиона упаковок антидепрессантов на сумму 1,8 миллиарда рублей.

В 2025 году Петербург был признан самым тревожным регионом страны, сместив Москву с этой позиции, которую она занимала с 2019 года.

Депутаты предложили выдавать антидепрессанты россиянам по ОМС

Аналитики RNC Pharma связывают высокий спрос на антидепрессанты с множеством факторов: ритмом жизни в мегаполисах, климатическими условиями регионов и высоким уровнем доступности специализированной медицинской помощи. Отмечается, что спрос на антидепрессанты возрастает весной и осенью, а пик потребления обычно наблюдается к концу года, передает РБК.

Сегодня депрессия — самое распространенное психическое расстройство в мире. По данным Института психологии РАН, 39 процентов россиян имеют его симптомы.