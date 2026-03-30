Компания «Афиша» в День театра представила музыкальный перфоманс в метро

Впервые в столичной подземке был показан уникальный жанр саундрамы

© Пресс-служба компании «Афиша»

27 марта 2026 года, в Международный день театра, пассажиры на станции «Курская» стали зрителями театрального перформанса прямо в фойе метрополитена. «Афиша», Департамент транспорта города Москвы и «Ленком Марка Захарова» объединились, чтобы показать: не нужно ждать особого повода сходить в театр, ведь он ближе, чем кажется, и может появиться даже в самом привычном городском пространстве!

В течение нескольких часов студенты ГИТИСа играли специальную музыкальную программу в жанре саундрамы – синтетического театрального направления, которое создал художественный руководитель «Ленкома Марка Захарова» Владимир Панков. Режиссерский подход объединяет драматический театр, оперу, балет, а музыка становится полноправным действующим лицом, партнером для артиста и важным сценическим языком. В программе перформанса нашлось место и массовым танцевальным номерам, и каверам на группу «Кино» – так театр предстал во всем своем разнообразии.

Активация стала финальным аккордом рекламной кампании «Афиши» ко Дню театра: весь март компания вместе с партнерами создавала для зрителей новые поводы отправиться на спектакли – от кешбэков и розыгрышей до городских креативных акций с «цветущими» плакатами в Петербурге. Событие на станции «Курская» точнее всего выразило главную идею кампании: театр не требует особого случая и специальной подготовки – иногда достаточно просто выйти из метро и оказаться в центре культурных событий.