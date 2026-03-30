Россиянам посоветовали перестать публиковать фото детей в интернете

Практика активного выкладывания родителями снимков и личных данных о детях в интернете, получившая название «шарентинг», давно стала привычным элементом цифровой культуры. Однако в России это явление остается практически без внимания исследователей и не имеет законодательных рамок, отмечает обозреватель «Ведомостей» Татьяна Акиншина.

Цифровая эпоха кардинально изменила отношение к семейным архивам. Теперь за милыми кадрами из жизни ребенка скрывается серьезная угроза: информация, которую он пока не в состоянии контролировать, становится доступной неограниченному кругу лиц.

Такое поведение родителей несет несколько рисков: ребенок теряет власть над собственными изображениями, его личные данные могут быть использованы злоумышленниками, включая мошенников и тех, кто охотится на детей.

По данным мониторингового центра «Безопасность 2.0», опубликованные родителями снимки и видео стали одной из главных причин кибербуллинга среди детей в 2024 году. Количество таких инцидентов за год увеличилось на треть, достигнув почти четверти от всех зафиксированных интернет-конфликтов. В этой связи целесообразно задуматься о прекращении практики выкладывания родителями снимков и личных данных о детях, говорится в материале.