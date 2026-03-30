Журналистка успела отрастить потерянные после химиотерапии волосы.

Онкобольная Маргарита Симоньян сейчас редко делится своими свежими фото. Одно из последних, с почти лысой из-за химиотерапии головой, бурно обсуждали в Сети. И, возможно, журналистка попросту не хочет давать новые поводы для пересудов. Но на сей раз она согласилась запечатлеться вместе с молодой коллегой.

Ведущая телеканала «Спас» Вероника Ващенко опубликовала кадр с Симоньян, встречу и знакомство с которой назвала знаковыми в своей судьбе и карьере.

«Маргарита всегда была для меня не просто публичным человеком, а близким, родным по духу наставником. Казалось, она всегда где-то рядом — помогает, подсказывает, ведет. За эти годы мне посчастливилось увидеть и поработать с огромным количеством потрясающих, знаменитых, деятельных Патриотов своей страны. Но с Маргаритой все никак не удавалось пересечься. Нигде. Никогда. И вот — сегодня. Стою перед Маргаритой Симоновной и понимаю: это не просто журналист, не главный редактор. Это Императрица. Мой ориентир и в профессии, и в жизни. Так любить жизнь, так без остатка отдавать себя людям, так верить в Бога и при этом быть такой сильной — это великий Дар», — подписала она фото.

На снимке главред RT позировала в черной облегающей блузе, жакете и брюках в тон. Ну и новая прическа не осталась незамеченной поклонниками. Волосы заметно отросли и теперь Маргарита точно не будет прятать их под платками и париками. Фанаты считают, что такой стиль идет Симоньян даже больше прежнего, когда она носила длинные локоны. О ходе лечения вдова Тиграна Кеосаяна рассказывает не так часто. Но процесс пока в разгаре, иначе бы она уже сообщила об улучшениях и возможной ремиссии. Напомним, рак груди у Маргариты диагностировали почти сразу после смерти ее супруга. Опухоль могла появиться из-за длительного стресса и сбоя в организме, уверена сама журналистка.