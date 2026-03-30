Российские школьники завоевали высшие награды на конкурсе в Китае

Все участники российской сборной получили призовые места на Beijing Youth Science Creation Competition в Китае, в команду вошли школьники – победители национального конкурса «Ученые будущего».

Вся команда российских школьников завоевала высшие награды на престижных научно-технических конкурсах в Китае, сообщает Telegram-канал МГУ имени М.В.Ломоносова.

Ребята выступили на Пекинском конкурсе молодежных изобретений, представив свои работы среди сильнейших молодых изобретателей. В сборную вошли победители российского конкурса «Учёные будущего», проходившего в рамках международного фестиваля НАУКА 0+.

Участники продемонстрировали проекты по искусственному интеллекту, беспилотным технологиям, экологии и медицине. Среди них – инновационный FPV-дрон, система точечного опрыскивания сорняков с помощью нейросетей, самоочищающиеся покрытия и биоматериалы для восстановления тканей.

Александр Павлов был награжден первым призом за разработку универсальной рамы для FPV-дрона. Александр Сухоцкий получил второй приз за систему точечного опрыскивания сорняков, а Кира Константинова и Степан Алясев заняли первое место в секции «Физика и астрономия», изготовив фотокаталитический самоочищающийся материал на основе диоксида титана.

Анна Куцова завоевала второе место в той же секции за создание сорбента для удаления лекарственных загрязнений. Анна Калмыкова стала обладательницей первого приза в категории «Медицина и здоровье», разработав биосовместимые волокнистые мембраны. Алевтина Карева отмечена вторым призом в разделе «Химия» за квантово-химическое моделирование фоторедокс-катализаторов.