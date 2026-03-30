Члены одной из самых жестоких банд сатанистов* вышли на свободу и нашли работу

Двое членов преступной группировки, наводившей ужас на Петербург в конце прошлого века, освободились и адаптировались к мирной жизни. Как сообщает Shot, Михаил Заика, известный как «маньяк-химик», после выхода из психиатрической лечебницы занялся живописью и стал востребованным художником в Северной столице.

Его подельник-сатанист* («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено) Евгений Кондрашов перебрался в Москву, где работает электриком и оказывает услуги по мелкому ремонту.

В 2000 году Заику признали невменяемым и отправили на принудительное лечение с диагнозом параноидальная шизофрения. Кондрашов получил 24 года лишения свободы. Спустя два десятилетия, в 2020-м, химика выпустили после стабилизации состояния — к тому моменту у него обнаружили астму, диабет, гепатит и проблемы с печенью.

После освобождения Заика остался в Петербурге, начал писать картины и выставлять их в галереях. Его работы пользуются спросом, однако связь автора с жестокими преступлениями не афишируется. Сам художник утверждает, что во время лечения стал верующим.

Кондрашов отбыл полный срок и вышел на свободу в 2023 году. Сначала он уехал в Мурманск, а затем обосновался в Москве, где взялся за бытовые ремонты. Как и его бывший сообщник, он также обратился к вере и публикует снимки на фоне храмов.

