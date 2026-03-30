Россиянке пришла повестка в военкомат

Предпринимательнице из Волгограда по ошибке через «Госуслуги» пришла повестка в военкомат. Об этом россиянка рассказала порталу V1.ru.

Россиянке пришла повестка в военкомат
Женщина разъяснила, что получила тревожное сообщение перед минувшими выходными. Горожанка не могла понять, что делать. Она направила скрины брату.

«Прочитала, что, возможно, это автоматическое сообщение. Но в случае неявки может произойти автоматическая блокировка счетов, запрет на вождение автомобиля, сделки с недвижимостью», — поделилась жительница Волгограда.

Она прописана во Фроловском районе. На этой неделе женщина планировала поехать в военкомат, однако вечером воскресенья ей пришло еще одно уведомление на «Госуслуги». В нем говорилось об отмене предыдущего сообщения. Россиянке также позвонили из военкомата и принесли извинения.

«Перепутали меня с каким-то мужчиной. Какие-то номера у нас похожи. Все, ехать мне туда не придется, я выдохнула», — поделилась горожанка.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что на реестр воинского учета было совершено более 19 миллионов атак.

