Россияне рассказали, какие шутки помогают им справляться с вызовами жизни

Больше всего откликается бытовой и абсурдный юмор

В преддверии Дня смеха, 1 апреля 2026 года, медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет-пользователей, помогает ли им юмор в повседневной жизни. Оказалось, что почти треть опрошенных россиян (29%) смех поддерживает в моменты стресса, а 28% ценят возможность отвлечься и поднять себе настроение. Для 21% юмор присутствует в жизни как привычный фон, которому не придают особого значения. Еще 13% признались, что он никак не влияет на их жизнь, а 9% назвали смех прежде всего способом стать ближе к другим людям.

Лучшие шутки по-прежнему рождаются не в интернете, а в живом общении. Больше трети респондентов (51%) чаще всего «подхватывают» мемы и остроты в реальной жизни, причем 31% из них – из ситуаций с близкими, 20% – из разговоров с коллегами и друзьями. Пересылки такого контента в мессенджерах и просмотры в лентах соцсетей назвали 32%, шутки из сериалов, шоу, стендапов и кино – 17%.

Самые понятные и близкие смешные поводы для 41% респондентов – актуальные бытовые ситуации, семья, работа и мелочи повседневной жизни. Следом идет абсурдный и неожиданный юмор – так отметили 31%. Политика и экономика рождают шутки только у 13%, отношения и человеческие слабости – у 8%, а самоирония близка только 7%.

Чувство меры в юморе у большинства россиян связано прежде всего с темой трагедий. Почти половина опрошенных (47%) не готовы шутить над катастрофами и горем ни при каких обстоятельствах. Для 19% табуированы тяжелые жизненные ситуации знакомых, для 14% – здоровье и физические особенности людей, для 7% – религиозные и культурные особенности. При этом 13% считают, что шутить допустимо на любые темы – при условии отсутствия прямого оскорбления.

Столкнувшись с неуместной шуткой, большинство предпочитают спокойный выход из ситуации. 30% готовы напрямую сказать об этом тому, кто пошутил, 29% молча игнорируют, чтобы не разжигать конфликт. Еще 19% мягко переводят разговор на другую тему, а 18% запоминают случай и в дальнейшем дистанцируются от подобного юмора или конкретных людей. Лишь 4% признались, что смеются из вежливости, когда шутка на самом деле неприятна.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 19 по 26 марта 2026 года, в нем приняли участие 2 883 интернет-пользователя.