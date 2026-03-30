Вскрытая могила с 12 телами у поселка в ЛНР попала на видео

В Луганской народной республике (ЛНР) у поселка Лесная дача под Северодонецком возобновили следственные работы на месте массового захоронения. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного (СК) России Светлана Петренко и предоставила оперативное видео.

На кадрах видны сотрудники СК в белых защитных костюмах, извлекающие тела. Их помещают в черные мешки. Работает экскаватор.

12 жертв ВСУ извлекли для идентификации их личности и установления причин смерти. Назначены судебные экспертизы. В общей могиле могут находиться еще порядка 300 тел.

Работы возобновились с началом весеннего периода. Ранее здесь было обнаружено свыше 260 тел жителей поселка. У них имелись пулевые, осколочные ранения, минно-взрывные травмы, также отсутствовали конечности.

До 2022 года Северодонецк находился под контролем ВСУ. Когда российские военные взяли город под свой контроль, многие местные жители прятались от огня украинской артиллерии в подвалах, некоторых расстреливали при отступлении ВСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и 357 УК РФ («Геноцид»),