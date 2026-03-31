В России начали продавать куличи с кагором к Пасхе

В России начали продавать винные куличи к Пасхе. Об этом сообщает Telegram-канал «Украла авокадо с фотостока», насчитывающий более 45 тысяч подписчиков.

По информации канала, данный кулич появился на одном из российских маркетплейсов. Традиционный пасхальный хлеб пекут с добавлением кагора, из-за чего, согласно отзывам, он получается очень сочным. Стоимость кулича составляет 699 рублей.

Ранее сообщалось, что одна московская пекарня предложила россиянам кулич под названием «Кремлевский» за 100 тысяч рублей. Он имеет верхушку в виде храма Василия Блаженного.

В Русской православной церкви (РПЦ), в свою очередь, отреагировали на поедание куличей до Пасхи. Священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит) рассказал, что их нельзя есть до наступления праздника, поскольку такая еда не является постной.