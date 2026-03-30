Россиян предупредили о наказании за сбор редких грибов и растений

В 2026 году в России сохраняются строгие ограничения на сбор редких растений и грибов, занесённых в Красную книгу. За нарушение этих норм гражданам грозят штрафы от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, напомнила в беседе с RT экс-сенатор, эксперт Ольга Епифанова.

«При этом с 1 сентября 2026 года в Московской области вводится административная ответственность за сбор грибов и растений, занесённых в региональную Красную книгу. Важно понимать, что эти меры дополняют уже действующие федеральные запреты: на всей территории страны запрещено уничтожать и собирать виды, занесённые в Красную книгу России. За подобные действия, совершённые умышленно и в значительном объёме, предусмотрена серьёзная ответственность», — предупредила она.

Отмечается, что наиболее строгие санкции, включая штрафы до 1 млн рублей и обязательные или исправительные работы, применяются в случаях, когда сбор редких грибов и растений ведётся на особо охраняемых природных территориях — в заповедниках и национальных парках — из корыстных побуждений, то есть для продажи и коммерческого оборота.

«Такие действия квалифицируются по ст. 260 и 262 Уголовного кодекса РФ. Для обычных грибников, собирающих грибы для личного употребления, столь суровые меры не применяются — речь идёт именно о доказанном умысле и коммерческом интересе. Чтобы избежать неприятностей, рекомендую собирать только хорошо знакомые грибы и избегать территорий вдоль дорог, промышленных объектов и свалок, где грибы могут накапливать токсичные вещества», — порекомендовала Епифанова.

Перед поездкой, по её словам, необходимо обязательно уточнять местные правила и не собирать незнакомые виды.

«В идеале по грибы лучше всего ходить с профессионалами тихой охоты — учёными или опытнейшими грибниками, которые не только помогут отличить съедобные виды от ядовитых или ложных, но и подскажут, как не нарушить закон. В Подмосковье под охраной находится около 26 видов грибов, среди которых есть такие, которые сложно отличить от обычных даже опытным грибникам», — предостерегла собеседница RT.

