В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полёты

Аэропорт Волгограда временно не обслуживает рейсы, сообщили в Росавиации.

В Telegram-канале «Говорит Росавиация» уточняется, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Кроме того, стало известно, что военнослужащие армии России отражают атаку Вооружённых сил Украины в Севастополе, уничтожены две воздушные цели.