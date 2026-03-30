Количество рейсов с Камчатки в Москву в пиковый сезон увеличится

Летом этого года число рейсов из Петропавловска-Камчатского в Москву и обратно будет увеличено. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

© Российская Газета

В пиковый сезон на ежедневной основе будет введен третий дополнительный рейс. Полеты будут выполняться авиакомпанией "Аэрофлот".

На данный момент самолеты вылетают с Камчатки в Москву дважды в день.

Ранее "РГ" писала, что количество перелетов из Владивостока в Пекин вырастет до рекордных 28 в неделю.