Ученые рассказали, о "гниении" мозгов у молодежи

Современная молодежь массово теряет навыки глубокого мышления и концентрации внимания. Доцент кафедры неврологии Пироговского Университета Карине Бадалян в интервью «Газете.Ru» назвала это явление «brain rot» (гниение мозга), связав его с критической информационной нагрузкой и зависимостью от гаджетов.

Главными причинами когнитивного упадка ученые считают «расщепленное внимание» и фрагментарность восприятия. Статистика показывает, что молодой пользователь получает около 237 уведомлений в день, что прерывает мыслительный процесс каждые четыре минуты. Ситуацию усугубляет «аутсорсинг памяти»: надежда на поиск информации в сети отучает мозг запоминать данные. Исследования подтверждают, что у нечитающей молодежи (а это каждый четвертый в возрасте 16–24 лет) наблюдаются физические изменения в строении левого полушария мозга. Особенно опасна цифровая нагрузка для детей до 10 лет и подростков, у которых гаджеты замедляют развитие речи и подавляют зоны мозга, отвечающие за самоконтроль и принятие решений.

«Так, в 2024 году было опубликовано исследование анализа более 35 миллионов публичных постов, опубликованное в Nature Human Behavior: примерно 75% ссылок, размещенных в социальных сетях в период с 2017 по 2020 год, были пропущены без переходов по ним, а пользователи делали вывод, ориентируясь на заголовки и аннотации. Ученые связали такой подход с высокой информационной нагрузкой. В другой работе было выявлено, что среднестатистический молодой пользователь получает около 237 уведомлений в день, то есть каждые четыре минуты, что создает эффект «расщепленного внимания», при котором восприятие становится фрагментарным, а способность к анализу ослабевает. Молодые люди теряют способность к длительной концентрации и глубокому мышлению — это явление получило название brain rot (гниение мозга)».

Проблема «гниения мозга» стала предметом масштабных исследований в журналах Nature и Neuroimage. Для предотвращения когнитивных нарушений эксперты рекомендуют практиковать «цифровой детокс», отключать лишние уведомления, тренировать память и возвращаться к чтению длинных текстов, что помогает сохранить нейронные связи и способность к аналитическому мышлению.