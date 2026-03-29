«Оранжевый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за половодья.

Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщили в Гидрометцентре РФ.

— Московской области в период с 30.03 по 01.04 увеличится интенсивность подъема уровня воды... Высокое половодье на реках Протва у г. Верея, Катыш у с. Троицкое, Нерская у г. Куровское.... Высокое половодье произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог, — говорится на интерактивной карте Гидрометцентра.

Предупреждение продлится до 20:00 1 апреля.

В связи с повышением температуры воздуха в столичном регионе продолжится таяние снега, которого в южных районах остается еще около четверти метра. Это приведет к росту уровня воды в реках на 20–70 сантиметров за сутки. В частности, увеличатся затопления поймы рек Северка и Пахра, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

26 марта в подмосковном МЧС сообщили, что привычное весеннее половодье грозит подтоплением 106 населенным пунктам, которые находятся в 28 округах региона.