В Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности

В Московской области из-за паводка объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Как уточняется, предупреждение будет действовать с понедельника, 30 марта, до среды, 1 апреля. В этот период увеличится интенсивность уровня воды. Ожидается достижение отметки «опасное явление».

«Высокое половодье на реках Протва у города Верея, Катыш у села Троицкое, Нерская у города Куровское», — сказано в заявлении.

При достижении уровня «опасное явление» во время половодья произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог.

Ранее сообщалось, что на фоне рекордного количества снега, выпавшего за зиму, весной в московском регионе ожидается активное половодье. Об этом в конце февраля предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.