Актера Тихона Котрелева похоронили в Москве

Прощание и похороны 49-летнего актера Тихона Котрелева прошли в Москве в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщил StarHit.

© Вечерняя Москва

Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище. Прощание прошло в 12:00 в Покровском храме, говорится в публикации.

25 марта Telegram-канал Shot сообщил, что Тихон Котрелев скончался от осложнений острого панкреатита, ранее ему диагностировали панкреонекроз. По данным журналистов, актер страдал от алкогольной зависимости на протяжении нескольких лет.

Его сын сообщил, что отец скончался после долгой болезни. Он отметил, что Тихон Котрелев был добрым, любящим человеком и оставил большую семью, в которой его будут помнить.

23 марта стало известно, что Тихон Котрелев три дня не выходил на связь с близкими. В этот же день Telegram-канал «112» сообщал, что Тихон Котрелев якобы оказался в психиатрической больнице.

Тихону Котрелеву было 49 лет. Он стал известен широкой аудитории благодаря ролям в сериалах «Тихий Дон», «Хирург» и «Маргарита Назарова». Среди его последних работ отмечается фильм «Космос засыпает»