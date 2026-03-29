«Много погибнут»: невестка Ванги впервые за 30 лет раскрыла ее пророчества

Близкие болгарской ясновидящей Ванги рассказали, что женщина не любила говорить о будущем и делала это лишь тогда, когда уже не было сил молчать. Мноиге предсказания она оставляла для узкого круга близких. Невестка Ванги, Здравка Янева, впервые за 30 лет раскрыла пророчества знаменитой родственницы журналистам НТВ в программе «Новые русские сенсации».

В первую очередь она рассказала, каким человеком была Ванга. День знакомства с ясновидящей она хорошо помнит. Янева отметила, что слышала от людей, будто Ванга — сложный человек, но когда увидела ее, сразу почувствовала симпатию.

В тот момент Здравка не думала о замужестве, хотя Ванга уже знала о ее судьбе. Попав в дом ясновидящей, девушка ощутила себя в особом мире и заметила, что Ванга могла видеть людей насквозь.

— Если вы, например, говорите про то, что вы из Москвы, она начинает сразу говорить, что в вашем доме есть, опишет обстановку, опишет вам, какие у вас проблемы, какая у вас тайна, — объяснила Янева.

Иногда во время обычных бесед Ванга неожиданно менялась, словно впадала в транс, и начинала говорить о будущем человечества, описывая порой пугающие картины.

— Она увидела много людей на улице. Будут голодные, жадные, без пищи, глаза пустые, много погибнут. Это будет долго, — поделилась невестка ясновидящей.

Ванга предсказала, что многие международные конфликты будут возникать по вине США. Она призывала не позволять Америке использовать ресурсы других стран, при этом сохраняя свои. Ванга была убеждена, что это в конечном итоге приведет к гибели самой Америки. Она предупреждала, что у народов есть свой путь, который они должны пройти, и если они справятся, то будут вознаграждены Богом, но некоторые могут быть наказаны.

Большинство своих предсказаний Ванга выражала в метафорах, смысл которых становился ясным только спустя время, когда события уже произошли и изменить их невозможно. При этом до сих пор остаются сотни нерасшифрованных пророчеств.

Разгадать их без помощи тех, кто знал Вангу лично, почти невозможно. Таких людей было немного, среди них — приемный сын Димитр и дочь Венета, которые категорически отказываются общаться с журналистами. Здравка Янева, супруга Димитра, также молчала почти 30 лет.

Недавно были раскрыты детали предсказаний Ванги на 2026 год. Провидица пророчила человечеству тяжелые испытания: от природных катаклизмов до политических потрясений. В своем предсказании она также подчеркивала, что страны, где первые лица окажутся «слабыми», могут столкнуться с дополнительными трудностями.