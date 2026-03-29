Геронтолог предрек увеличение числа людей старше 60 лет до 2 миллиардов

Учитывая высокие темпы старения населения, такой показатель будет достигнут в течение 25 лет.

Это «новое явление», не отмеченное в эволюционном процессе. Оно повлечёт за собой изменения во всех сферах жизни, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-гериатр Валерий Новосёлов.

«Процесс старения популяции идёт в данный момент на наших глазах очень быстро. Количество людей старше 60 лет за ближайшие 25 лет вырастет в три раза, их будет 2 миллиарда на планете. То есть представляете, процесс в каком периоде находится, потом, возможно, подуспокоится. Количество столетних увеличится в семь раз, а мы же часть планеты, и в этой ситуации, поскольку старость — это новое явление в эволюции человека, то есть количество стариков, которое появилось, такого не было. И раньше жили долго люди, это были единичные случаи, когда доживали, может, пять процентов. И сейчас любой человек родившийся имеет шанс дожить до своей старости, причём большой шанс, и такого не было. А мы о старости ничего не знаем, мы не успеваем за ней, то есть она уже здесь, везде. Это глобальный процесс. Он меняет все сферы деятельности: жильё, транспорт, моду, политику. А мы не знаем о ней ничего, только сейчас психологи, социологи начинают это изучать».

Ранее сенатор Анатолий Артамонов, возглавляющий комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, на встрече с членами правительства Калужской области предложил рассмотреть возможность перевода пожилых людей из домов социального обслуживания на семейное содержание.

По его словам, это было бы «значительно дешевле» и «гораздо более комфортно» для самих людей.