Михалков раскрыл, на каких условиях вернул Ефремова на сцену

Известный советский и российский режиссер кино и театра Никита Михалков рассказал, что в беседе с актером Михаилом Ефремовым выдвинул ряд условий, при выполнении которых был готов взять на себя ответственность по возвращению артиста на сцену. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам Михалкова, в соглашении оговаривалось, что Ефремов будет избегать общения с журналистами, откажется от съемок в картинах, не будет принимать приглашения от других режиссеров.

Режиссер отметил, что только при выполнении этих и ряда других условий был готов взять на себя ответственность за артиста.

Михаил Олегович «идеально выполнил» все условия для возвращения на большую сцену, заметил общественный деятель.

Михалков пояснил, что постоянно следил за состоянием Ефремова в последние годы. Он добавил, что тюрьма — «разрушительный бульон». Вместе с тем, полученный опыт может помочь актеру в творчестве, позволит ему полнее раскрыть грани своего таланта.