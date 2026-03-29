Умер советский разведчик Зинченко, взявший в плен фельдмаршала Паулюса

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Зинченко, взявший в плен нацистского фельдмаршала Фридриха Паулюса, скончался на 102-м году жизни. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Алма-Ате.

Сообщение о смерти фронтовика-разведчика было распространено в воскресенье.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 28 марта с.г. на 102-м году жизни в Алма-Ате скончался ветеран Великой Отечественной войны — Василий Иванович Зинченко», — сказано в сообщении консульства.

С началом войны Василий Иванович добровольцем ушел на фронт. Он стал разведчиком, освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, брал Берлин. Во время Сталинградской битвы Зинченко был в группе разведчиков, взявших в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса.

Василия Ивановича запомнят как скромного и искреннего человека с большой внутренней силой, «настоящего русского солдата, сохранившего глубокую привязанность к Родине», отметили в диппредставительстве.