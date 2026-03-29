В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

Петербургский аэропорт Пулково работает только на прием самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Временно работает только на прием воздушных судов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — сказано в сообщении.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. В ведомстве также уточнили, что меры приняты из соображений безопасности.

До этого сообщалось, что более 100 рейсов отменили или задержали в аэропорту Пулково в связи с введением временных ограничений.

Ночью с 28 на 29 марта в Ленинградской области объявили воздушную опасность. Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников. Он предупредил, что в течение дня атаки дронов могут повториться.

В аэропорту Пулково в связи с угрозами были введены временные ограничения на работу. Воздушная гавань сначала принимала и отправляла самолеты по согласованию с соответствующими органами, а позже полностью приостановила обслуживание рейсов.

Ранее правительство Ленобласти изменило режим работы из-за атак беспилотников.