В России обнаружили поддельные вина с добавками

В России около 4% проверенных вин оказались подделками или не соответствуют заявленным характеристикам. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Роскачество Максим Протасов.

По его словам, речь идет о так называемом «невине» — продукции с добавленными ингредиентами или изготовленной из другого сырья, которая при этом позиционируется как вино. Он уточнил, что из 782 образцов, исследованных в 2025 году, около 4% не соответствовали требованиям.

Протасов отметил, что специалисты обращают внимание не только на явные подделки, но и на дефекты качества, возникающие из-за технологических ошибок.

Он пояснил, что одной из распространенных проблем является дефект пробки, когда химические вещества из нее попадают в напиток, придавая ему характерный неприятный привкус. Также, по его словам, недостаточная герметичность может приводить к контакту вина с кислородом, из-за чего оно портится и приобретает специфический кислый вкус.

Глава Роскачества подчеркнул, что даже качественное вино может быть испорчено нарушениями в процессе производства.

