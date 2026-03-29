Роспотребнадзор высказался о распространении нового варианта COVID-19 в России

Случаи нового варианта вируса COVID-19 BA.3.2 «Цикада» пока не выявлены в России. С таким заявлением выступил Роспотребнадзор, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«В России, по данным национальной базы данных VGARus, этот вариант не обнаружен. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — подчеркивается в сообщении.

Роспотребнадзор подчеркнул, что научные организации продолжают молекулярно-генетический мониторинг возбудителей COVID-19 на основе материалов из всех регионов России.

Ведомство отметило, что интерес к BA.3.2 связан с заметными отличается по генетическим характеристикам от более распространенных недавних версий COVID-19, включая варианта «Омикрон». Из-за этого её рассматривают как вариант с потенциально повышенным иммунным ускользанием. При этом отмечается, что на данный момент нет данных о более тяжелом течении заболевания в случае «Цикады» по сравнению с другими современными вариантами SARS-CoV-2.

Ранее журнал Cell сообщил, что тяжелые формы COVID-19 и гриппа могут создавать условия для развития рака легких спустя месяцы или даже годы после болезни. Ученые обнаружили, что серьезные вирусные инфекции способны «перепрограммировать» иммунные клетки в легких.