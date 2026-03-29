Онищенко: женщина способна родить неограниченное количество детей

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что женщина способна родить неограниченное количество детей, однако многое зависит от состояния ее здоровья и финансовых возможностей семьи.

— Сколько рожать — это зависит от здоровья и возможностей семьи, женщины, ее «настроек». Это ничем не ограничено, вот в пределах детородного возраста — 15–40 лет — сколько успеет, — сказал академик.

Онищенко подчеркнул, что отказ от рождения ребенка может отрицательно сказаться на женском организме, поскольку репродуктивная функция заложена природой и выполняет важную роль для здоровья женщины. Он добавил, что в настоящее время в России проживает более двух миллионов многодетных семей, и выразил надежду, что к 2036 году удастся достичь коэффициента рождаемости 1,8 на одну женщину.

Академик также отметил, что планирование семьи и учет финансовых возможностей помогают не только сохранить здоровье матери, но и создать комфортные условия для воспитания детей, передает РИА Новости.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов рассказал, как преодолеть демографический кризис в России. Он подчеркнул, что ничто не может заставить семьи рожать больше. По его словам, демография — это воспроизводство собственного населения, и миграция не решает проблему.