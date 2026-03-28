Буйство стихии: наводнение в Дагестане стало рекордным за почти 110 лет

Наводнение в Дагестане бьет все мыслимые пределы - по дорогам региона плывут машины, а некоторые автомобили потоки воды и вовсе просто тащат. По улицам сходят, сели, сметающие все на своем пути - валят уличные фонари, корежат рекламные щиты. В Махачкале не работает общественный транспорт -люди идут пешком по колено, а где-то и по пояс в воде.

«Улицы затоплены, воды по колено, если не больше, машины плывут. Это федеральная трасса, здесь из-за стихии при нас столкнулось несколько автомобилей. Еще в 6 часов утра жители поселка Новая Агачаул заметили, что река Талгинка вышла из берегов - сейчас же вода постепенно заполняет все улицы», - передает с места событий корреспондент «Звезды»Джамиля Мутаева.

Не просто дома, а целые кварталы уходят под воду местами. Ее уровень достигает полутора метров. Причиной сильнейшего почти за 110 лет наводнения в республике стал мощный ливень. Он накрыл Дагестан минувшей ночью и стал причиной серьезных проблем с электроснабжением. В итоге без света сейчас остаются 283 населенных пункта - почти 330 тысяч человек.

«Это ситуация в негативном плане нарастилась еще и тем, что в результате обильных осадков некоторые стационарные объекты энергосистемы оказались подтоплены, и мы вынуждены были принять решение по их временному отключению для того, чтобы не произошли более серьезные чрезвычайные ситуации», - сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

В Хасавюрте ливень обрушил железнодорожный мост. Под напором воды бетонная конструкция рухнула, что парализовало сообщение. Подобная ситуация наблюдается и в Сулейманстальском районе - там стихией смыло мост, который являлся единственным путем транспортного сообщения для жителей сразу девяти сел.

О непогоде в Дагестане синоптики предупредили заранее - власти региона заблаговременно собрали аварийные бригады и подготовили технику, но этого оказалось недостаточно. Стихия ударила намного сильнее даже самых пессимистичных прогнозов.

Сейчас ситуацию, насколько это возможно, контролируют сотрудники МЧС - они проводят эвакуацию из подтопленных районов. Жителей вывозят на резиновых лодках.

В столице региона Махачкале ввели режим ЧАЭС. Экстренные службы перешли на усиленный режим работы до полной ликвидации последствий наводнения. Пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Стихия же свои позиции пока не сдает. По прогнозам синоптиков, дождь стихнет только завтра днем.

Ранее сообщалось, что в Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений.