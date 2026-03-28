Россиянам разъяснили, как относиться к одежде с религиозной символикой

Даже к напечатанной на ткани иконе нужно относиться с благоговением, рассказал в беседе с RT зампред Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Вопрос о ношении одежды с изображением икон или священных надписей сегодня возникает всё чаще, особенно среди молодежи. С одной стороны, это свидетельствует о том, что вера становится частью повседневной жизни, люди хотят открыто заявлять о своей принадлежности к православию», — поделился он.

С другой стороны, по словам эксперта, такой тренд требует очень серьёзного и вдумчивого отношения, потому что здесь легко переступить грань между благочестием и кощунством.

«К иконе, даже напечатанной на ткани, необходимо относиться с тем же благоговением, что и к храмовой святыне. Икона — это не рисунок и не элемент дизайна. Это священное изображение, перед которым мы молимся. И если мы наносим его на предмет одежды, мы должны понимать, что берём на себя огромную ответственность», — предупредил он.

Ходить в худи с иконой на спине, сидеть на этом изображении, класть его в грязную стирку — это недопустимо, пояснил Иванов.

«Такое использование святыни граничит с поруганием. Если уж человек решается носить одежду с иконой, то делать это можно только так, чтобы образ оставался на груди, как нательный крест, и чтобы сама одежда носилась с особым вниманием и благоговением», — подчеркнул он.

По его словам, надписи «Христос Воскресе» и «Воистину Воскресе» имеют иную природу.

«Это не изображение, а священное слово, пасхальное приветствие, которое несёт в себе великую радость и силу исповедания веры. Носить джемпер или футболку с такой надписью допустимо, но с важными оговорками», — разъяснил он.

Во-первых, такая одежда не должна соседствовать с неподобающими изображениями или текстами, добавил Иванов.

«Во-вторых, надевая её, человек должен помнить, что он становится свидетелем Христовой истины для окружающих. Его поведение, его слова, его поступки должны соответствовать тому, что написано у него на груди. Нельзя носить священную надпись, ведя при этом жизнь, далёкую от заповедей», — считает он.

Ранее священник Владислав Береговой рассказал об опасности шопоголизма для человека.