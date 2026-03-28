Синоптик Шувалов рассказал, каким будет летний сезон в Подмосковье

Колебаний температуры летом в Подмосковье избежать не получится. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, точный прогноз можно составить не раньше, чем за 5-10 дней. При этом уже сейчас высока вероятность, что погода будет похожа на прошлогоднюю, когда периоды жары сменялись холодами.

Кроме того, учитывая теплый характер весенних месяцев, лето в этом году может наступить чуть раньше обычного — в середине мая, передает 360.ru.

Начальник отдела Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу среды Николай Терешонок, в свою очередь, сообщил, что летом Москва может столкнуться с аномально жаркой погодой.

Климатолог также рассказал, что метеорологическое лето приходит в столицу и Центральный регион примерно с 25 мая. Он добавил, что летом погодные условия почти не зависят от весны и зимы.

В беседе с «ВМ» метеоролог Позднякова добавила, что первые весенние дожди в столичном регионе пройдут в апреле. Она подчеркнула, что сухая и солнечная погода продержится весь месяц.