Королева красоты раскрыла тайну своих переговоров с Трампом

Королева красоты 2002 года Оксана Федорова рассказала о своем личном общении с Дональдом Трампом. Она подметила, что он умеет оказывать психологическое давление, прибегает к манипуляциям и склонен «делать все наотмашь», пишет «Комсомольская правда».

Федорова рассказала, что «тесного каждодневного общения» с будущим президентом США у нее не было. Однако она встречалась с ним перед важными событиями. Одна из таких встреч произошла, когда россиянка решила отказаться от звания «Мисс Вселенная».

По словам Федоровой, разговор был напряженный. Тогда ей было 23 года, а перед ней сидел «такой мастодонт, глава конкурса».

«Трамп сказал: «Мне очень жаль. Это титул, о котором многие мечтают. И я мало к кому из победительниц так относился». Это был манипулятивный момент, были и приемы психологического давления — но ничего такого, что бы выходило за нормальные рамки», — рассказала Федорова.

По ее словам, «никакого абьюза, нелицеприятных моментов» не было. Трамп предложил ей подумать, она согласилась. Но в МВД ее научили, что надо действовать до конца, единожды приняв решение. Поэтому свое мнение она не изменила.

Федорова также составила психологический портрет Трампа. Она отметила, что это «человек широких жестов», который привык делать все «наотмашь, крупными мазками». Это заметно по сю пору в его политических решениях.

В 2002 году Оксана Федорова выиграла звание «Мисс Вселенная». Конкурсом тогда управляла организация, которой владел Дональд Трамп. Через 4 месяца Федорова отказалась от короны, чтобы вернуться в Россию и завершить обучение.