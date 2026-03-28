Названа еще одна причина наводнений в российском городе

Паводок рек Тарнаирки и Черкес-озеня назвали причиной наводнений в российском городе. Об этом сообщили в администрации Махачкалы.

На данный момент значительный объем воды справоцировал критическую нагрузку на ливневую систему города.

«Несмотря на продолжительную работу коммунальных служб, подтопления местами сохраняются», — сообщают власти Махачкалы.

Уточняется, что ситуация на водных объектах в районе Агач-аула находится на контроле Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. В помощь ведомству городские службы проводят расчистку русел рек.