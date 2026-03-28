Россиянам объяснили невозможность отменить отключение горячей воды летом

Трубам городского водоснабжения ежегодно необходимы диагностика и ремонт, поэтому летом приходится отключать горячую воду. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, сообщает ТАСС.

Парламентарий отметил, что напор горячей воды негативно сказывается на состоянии труб. Поэтому лучше регулярно проводить диагностику, чем ждать, когда воду отключат из-за аварии.

«Технологическое отключение необходимо для того, чтобы проверить всю систему, промыть. Работать с системой можно, только когда воды там нет, потому что вода горячая и идет под давлением», — сказал Колунов.

По его словам, отказаться от плановых отключений горячей воды просто невозможно. Но за последние годы сроки существенно сократились: воду отключают не на месяц, а на 7-10 дней.

